Verekeskus kutsub Järvamaa inimesi selle aasta esimesele doonoripäevale

„Meil on hea meel igakuiselt Eestimaa südames Paides doonoripäeva korraldada, sest järvamaalased on meid alati sõbralikult ja sooja südamega vastu võtnud ning nii doonoripäevadel kui ka doonoritelkides rohkelt heategusid teinud. Suur-suur tänu neile selle eest!“ sõnas Põhja-Eesti Regionaalhaigla verekeskuse tootmisjuht dr Erna Saarniit, toonitades: „Kõik endast ja teistest hoolivad inimesed on väga oodatud head tegema ning eriliselt oodatud on 0, A ja B negatiivse veregrupi doonorid!“

Mullu 3.-5. detsembril toimunud doonoripäevi „Eesti süda kingib elu!“ Paide Kultuurikeskuses külastas 141 järvakat, neist 122 inimesel lõppes külaskäik eduka vereloovutusega. Verekeskus lahkus Eestimaa südamest 55 liitri hinnalise verega.

Doonorlus on heategevus, mis ei nõua palju aega ega vaeva ning sellega saaksid hakkama paljud meist. Doonoripäeva külastamiseks tuleks varuda umbes 45 minutit, millest vereloovutus võtab 5 kuni 10 minutit ning ülejäänud aeg kulub ankeedi täitmisele, meditsiinilisele läbivaatusele ning väikesele puhkusele pärast vereandmist. Vereandmine on valutu ja ohutu protseduur, mille käigus võetakse doonorilt 450 ml verd – see on kõigest 8% kogu täiskasvanu inimese verest, mis taastub keskmiselt 72 tunni jooksul.

Annetatud verd kasutatakse iga päev rasketel operatsioonidel, sünnitustel, patsientide raviks verejooksu, raske trauma, aneemia, leukeemia, vähi- ja maksahaiguste, põletuste ja paljude teiste haiguste puhul. Lisaks on doonorivere toel võimalik teha iga päev paljusid plaanilisi operatsioone, mida muidu ei saaks suure verekaotuse kartuses sooritada. Loovutades verd saame olla kindlad, et Eesti haiglate verevarud on piisavad. Verepuudus on meie kõigi ühine mure, sest abivajaja rolli võivad õnnetu juhuse tõttu sattuda ka meie sõbrad, lähedased ja tuttavad ning doonorivere olemasolust võib ühel päeval sõltuda ka meie elu.

Doonoriks sobib terve, puhanud ja söönud ning vähemalt 50 kg kaaluv inimene vanuses 18-60 eluaastat, kes on Eesti Vabariigi kodanik või elanud Eestis elamisloa alusel üle ühe aasta. Viimasest vereandmisest peab olema möödunud meestel 60 päeva ja naistel soovituslikult 90 päeva. Vereloovutusele tulles tuleb kindlasti kaasa võtta pildi ja isikukoodiga isikut tõendav dokument.

Iga doonor saab vereloovutuse eest hea enesetunde teadmisega, et on kedagi aidanud ning lisaks sellele ka väikese kingituse verekeskuselt.

