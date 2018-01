Laupäeval kuulutatakse välja aasta 2017 kaitseliitlane ja naiskodukaitsja

Parimaid kaitseliitlasi ja naiskodukaitsjaid tulevad tervitama ka kaitseminister Jüri Luik ja kaitseväe juhataja kindral Riho Terras.

2017. aasta parim kaitseliitlane ja naiskodukaitsja saavad atraktiivse rändauhinna. Kaitseliidu ülema, Naiskodukaitse esinaise, kaitseministri ning kaitseväe juhataja hinnalised kingitused saavad kõik tiitlile esitatud nominendid.

Aasta kaitseliitlast ja naiskodukaitsjat valitakse kaheksandat korda. Tänavu on aasta kaitseliitlase nominente 15 ning aasta naiskodukaitsja nominente samuti 15.

Järvakatest vabatahtlikud riigikaitsjad on viimastel aastatel riiklikul tasemel tunnustada saanud mitmel korral. Aasta naiskodukaitsjaks on kuulutatud nii Kaire Lõhmus kui Kristlin Kõrgesaar. Aasta kaitseliitlase tiitli on pälvinud Aare Kabel.

Naiskodukaitse ringkondade ja Kaitseliidu malevate nominendid on:

Eve Kivistik (Naiskodukaitse Järva ringkond)

Eve on Järva ringkonnas hinnatud ja teemasid hästi valdav vabatahtlik instruktor, kes annab oma teadmisi edasi nii Naiskodukaitse organisatsiooniõpetuse kui ka esmaabi moodulil. Ta on Järva malevas lõpetanud jaosanitari erialakursuse. Lisaks on Eve formeerija ja meedikuna osalenud erinevatel õppustel ning omab ametikohta Kaitseliidu üksuses. Evel on väga tugevad juhiomadused ning ta on ringkonnas omamoodi teerajajaks.

Mario Reinu (Kaitseliidu Järva malev)

Mario on inimene, kes on oma uskumatult rahuliku olemusega eeskujuks paljudele. Ta hindab väga oma kaaskaitseliitlaste ja -naiskodukaitsjate panust ning teeb alati ettepaneku tunnustamiseks, ta kuulab ja märkab. Lisaks on Mario noortele heaks nõuandjaks. Ta ise on kirjeldanud end järgmiste sõnadega: "Hari end, kogu kogemusi, muuda läbi iseenda tegevuste."