Korrakaitsjad, kes reageerivad Järvamaa ärevaimatele politseisündmustele

Lääne prefektuuri operatiivkeskuse juht Sander Peremees ütles, et tegemist on täiesti uue politseiüksusega Lääne prefektuuris. „1. jaanuarist sai selle loomine ja edasiarendamine alguse ning praegu hakkab piirkonnas tööle 13 kiirreageerijat,“ rääkis ta. „Kiirreageerija on politseinik, kes on saanud täiendava väljaõppe ja varustuse tegutsemiseks ohtlikes olukordades. Kiirreageerijate peamisteks ülesanneteks on reageerida erakorraliste väljakutsete puhul, ohtlike kurjategijate kinnipidamisel ja vajadusel osaleda masside ohjamisel,“ lisas Peremees.

Eile kogunesid mehed Pärnus, kus saadi kätte osa varustust, tutvuti töötingimustega ja kohtuti prefekt Kaido Kõplasega, kes ütles, et selle üksuse loomine tõstab prefektuuri võimekust turvalisuse tagamisel. „Politsei eesmärk on turvalisust veelgi kasvatada ja selle üksuse loomine aitab seda kindlasti teha,“ sõnas Kõplas. Kõplas lisas, et kuigi teeninduspiirkonnaks on Lääne prefektuuri maakonnad, siis vajadusel kaasatakse kiirreageerijaid ka mujal Eestis toimuvate sündmuste lahendamisse.

Päeva teises pooles suunduti esimesele ühisele treeningule Paikusel. Järgmisest nädalast lähevad mehed neljanädalasele baasväljaõppele Tallinnasse, kus õpitakse erinevaid taktikaid ja ka relvade käsitlemist. Igapäevaselt hakkavad loodud üksuse töötajad asuma Pärnus.