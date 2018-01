Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Hetkel, kui Arvo Sarapuu sai arstidelt elu halvima uudise – tal on pahaloomuline kasvaja –, muutusid poliitiline sõnasõda ja pealinna prügiskandaal teisejärguliseks. Algas võitlus ellujäämise nimel. „Ega keegi ole sellise kasvaja eest kaitstud. Kuhu ta tuleb, kui kiiresti ja kuhu ta levib. Aga ei tohi olla hirmu ja tema peale ei tohi mõelda. Küll mul oli hea, et lapsed olid siin ja Kersti oli kogu aeg kõrval! Sain väga intensiivset ravi, korraga ja kõike. Sest nagu arstid ütlesid, rünnak peab olema nii kõva, et sõber saab aru: sinu majas ei saa olla kaht peremeest ja mängu juhid sina,“ räägib Sarapuu.



* Säreveres elaval Liia Kannel on siiani põhjust minna hommikuti aeda lilleilu otsima, sest midagi õitseb seal kindlasti. «Minu aed pole tänavu talvepuhkusele läinudki, kogu aeg miski õitseb ja tärkab,» sõnas ta.

Selles ei näe Kanne imestamisväärset, sest külma ju pole kuskil.



* Aasta alguses tegevuse lõpetanud liin number 170, mida teenindas ligi kaks aastat Simple Express, käivitub väikeste mööndustega jälle. Bussid paneb jälle sõitma täiesti uus ettevõte. Paidet ja Türi läbinud Tallinna–Viljandi liini võtab üle osaühing Nordbuss juba esmaspäevast, 8. jaanuarist.



* Reede õhtul Türi-Allikul Veskisillal peetud spordipeol kuulutati välja eelmise aasta Järvamaa parimad sportlased. Arvamuste lahknemisi parima mees- ja naisportlase juures eriti polnud.



* Olukorras, kus keegi ei tea, mitu omavalitsust on Järvamaal nelja aasta pärast, tundis pulmaisana hinnatud Aivo Toomistu, et saab riigiametnikuna anda oma osa sellesse põnevasse aega. Haldusreformi ühe osana kaotatud maavalitsuse hoonesse astudes saab majajuhile märgitud A4-mõõtu paberilt teada, et kolmandal korrusel asub rahandusministeeriumi loodud regionaalhalduse osakonna Järva talitus. Talituse juht Aivo Toomistu võtab vastu maavalituse nõupidamiste ruumis.



* Kui vana Vene päritolu veoauto kipub lendu minema, võivad asjad juhile ja ümbritsevale maailmales osutuda päris kehvaks. Mitmetonnime mass ja metallkabiin habrast inimkeha kaitsmas. Järva-Jaani mees Aivar Tedre (47) on olnud veoautodega seotud kogu oma elu. «Asi hakkas pihta juba kooliajal. Õppisin Rakke keskkoolis, kus sai taotleda veoautojuhiluba,» meenutas ta. «Autoõpetusega koolide vahel korraldati 1988. aastal Kehras kutsemeisterlikkuse võistlused.



* Eesti võrkpalli liidu aasta üheks parimaks kohtunikuks-sekretäriks valitud paidelane Veroonika Saar on tulihingeline võrkpallifänn, kuid sekretärilaua taga tööd tehes keskendub ta tehnilistele üksikasjadele, mitte mängule.