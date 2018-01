Kersti Sarapuu: koalitsioonis olles ei saa puldis rääkida ainult seda, mis endale meeldib

Sarapuu toonitas, et kõik 27 Keskerakonna fraktsiooni liiget peavadki olema nagu orkester, kus igaüks peab tundma vastutust peaministri partei fraktsiooni liikmena.

"Mul on hea meel, et oleme suutnud kõiki ühtsena koos hoida igaüht motiveerides, kuulates ning ka tehtud ettepanekute elluviimises kaasa aidata. Nad on tublid. Meil on loomulikult palju erinevaid arusaamu, ja muidugi me vaidleme, sest igaühel on omad tõekspidamised, aga koalitsioonis olles ei saa puldis rääkida ainult seda, mis endale meeldib. Partneritega koos valitsedes tuleb teha asju, mis ei meeldi, tuleb teha kompromisse."



Loe pikemalt Järva Teataja intervjuust Kersti ja Arvo Sarapuuga.