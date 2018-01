Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Suvel sageli Paides aega veetev Põhja-Eesti regionaalhaigla (PERH) juhatuse esimees Agris Peedu sattus eelmisel suvel Järvamaa haiglasse. Eile kirjutasid kaks haiglat alla koostöölepingule.



* Koigi OÜ loomakasvatusjuhi kogemus on see, et Eesti inimene laudas tööd teha ei taha, maksa talle või 2000 eurot kuus. See oligi peapõhjus, miks ettevõte paigaldas lauta robotkarusselli, ainsa Eestis ja ühe väheseid maailmaski.



* Järvamaa kõige suurema liiklustihedusega piirkonnad pole mitte Paide ega Türi peatänavad, vaid hoopis väiksed külad, nagu Mäeküla, Mäo ja Järavere, mida üldsus tunneb Paia ristina.



* Türi valla Raukla ja Äiamaa küla elanikud on hädas kruusateega, kus sõna otseses mõttes on auk augus kinni. Teehooldaja selgitusel on tee kehvas seisus süüdi vihmarikas sügis.



* Endine Koigi vallavanem Margo Hussar töötab eilsest alates Rapla vallavalitsuses abivallavanemana.



* Eelmise nädala viimasel päeval Eestisse jõudnud torm Cora põhjustas mitmes paigas kahju, viies elektri ja langetades teedele-autodele puid. Järvamaad on siiski suurematest kahjudest säästetud.



* Möödunud neljapäeval kogunesid Pärnusse nii üksteise kui ka töötingimustega tutvuma Lääne prefektuuri kiirreageerijad, kes pärast neljanädalast väljaõpet hakkavad teenindama prefektuuri kuut maakonda, sealhulgas ka Järvamaad.



* Pühapäeval Haanjas olema pidanud Eesti noorte murdmaasuusatamise meistrivõistlused jäid lumepuuduse tõttu ära ja meie klubide plaanid on sassi löödud. Treenerid katsuvad olla positiivsed ning pakuvad suusatajatele treeninguid ja võistlusi välismaal.