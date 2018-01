Verekeskus: Paide doonoripäev läks väga edukalt

Verekeskuse kommunikatsioonispetsialist Urve Pals-Valdna andis teada, et doonoripäeva külastas 89 järvamaalast, kellest kogunisti 85 doonorit said edukat verd loovutada. Doonorite perega liitus kolm esmadoonorit. Verevarud said tõhusa täienduse enam kui 38 liitri hinnalise verega.

Verekeskus tänab abivajajate nimel kõiki verd loovutanud doonoreid. Järgmine doonoripäev Paides on sõbrapäeval, 14. veebruaril.