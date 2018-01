Arvamusfestival alustas ideekorjet

Arvamusfestival sünnib üle saja partneri koostöös, erinevate inimeste ja organisatsioonide esitatud mõtetest. Festival toimub tänavu 11. ja 12. augustil Paides.

Arvamusfestivali juht Maiu Lauring ütles, et korraldajad on avatud kõigile teemadele, mis on tähendusrikkad Eesti inimestele ja ühiskonnale. «Inspiratsiooni võib otsida ka sellest, et tänavu tähistavad oma sajandat juubelit kõik Balti riigid või et vahetult peale arvamusfestivali algab aktiivne Riigikogu valimiste kampaania,“ selgitas ta.

Lauringu sõnul on arvamusfestival aastaid olnud edukas ühiskondlike murekohtade ülesleidmisel. „Nüüd on paras aeg tulla kokku selge sihiga luua või testida ka lahendusi,“ lausus ta lootes, et arvamusfestivalile tuleb seekord rohkem lahendusi loovaid arutelusid.

Eesti inimeste ja organisatsioonide ideid oodatakse 4. veebruarini. Lisaks eestikeelsetele aruteludele on väga oodatud ka vene-, inglise- ja mitmekeelsed mõttevahetused.

Rohkem teavet leiab aadressil www.arvamusfestival.ee/ideekorje.

Kõik ideede esitajad peaks olema valmis pakutud arutelu ise korraldama ja tegema seejuures koostööd teiste ideede esitajatega. Arvamusfestivali korraldusmeeskond juhendab ja nõustab ideede esitajaid nii arutelude sisu kui ka tehnilise ettevalmistuse osas.

Arvamusfestival töötab kõik pakutud teemad läbi ning võtab programmi pääsenud ideede esitajatega ühendust märtsi alguses.