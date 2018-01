Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

*E-Piim esitles eile Põltsamaal tulevast Eesti suurimat ühistulist piimatööstust, mis rajatakse Paidesse. Põllumajandus-kaubanduskoja korraldatud piimatootjate suurel kokkusaamisel räägiti piimatööstuse tulevikuplaanidest lähemalt ning selgitati asjaosalistele, kuidas ettevõte hakkab toimima.

*Türil kütab kirgi ametisse valitud vallavanema abi ametikoht, mis pidi tulema mitte poliitiline, kuid kuhu võeti tööle ikkagi võimul oleva erakonna liige. Türi vallavanem Pipi-Liis Siemann ütles, et vallavanema abiks kandideeris viis inimest, kelle hulgast valiti välja endine Käru vallavanem Elari Hiis, kes kandideeris kohalike omavalitsuste valimistel koos Siemanniga Isamaa ja Res Publica Liidu (IRL) nimekirjas. Siemann kinnitas, et erakonda kuulumine ei mänginud otsuse langetamisel mingit rolli. «Me ei tohigi sellisel puhul küsida inimese poliitilise kuuluvuse kohta,» lisas ta. Opositsioonipoliitikud näevad selles aga soovi vallavalitsust politiseerida.

*Abivallavanem on paika saamas ka Järva vallas. Suure tõenäosusega saab selle ametikoha Marek Kask, kes praegu töötab maanteeametis, kuid on varem leiba teeninud ka eraettevõtja ja isegi palgasõdurina. Vastavalt koalitsioonilepingule on Järva valla üks abivallavanema koht Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) täita. Pärast valimisi asus sellele ametikohale endine Koeru vallavanem Andres Teppan, kes möödunud aasta lõpus ootamatult suri. EKRE Järva valla osakonna esimees ja Järva vallavolikogu liige Arvo Imsi ütles, et abivallavanema kohale on nad kaalunud ainult ühte kandidaati ja see on Koeru elanik Marek Kask.

*1. jaanuari seisuga on Türi vald 11 061 elanikuga maakonna suurim omavalitsus. Aasta tagasi hõivas selle koha napilt Paide linn, kus kampaania tulemusel suurenes rahvaarv hüppeliselt. Nüüd on Türi vald taastanud oma staatuse. Haldusreformi aastale läks Türi vald vastu 11 100 elanikuga. «Et aastaga on Türi valla elanike arv kahanenud vaid 39 inimese jagu, on suisa suurepärane tulemus,» sõnas Türi vallavanem Pipi-Liis Siemann. Küll aga ei saa nii väikse elanike arvu vähenemise üle rõõmustada Paide linn, kust on aastaga lahkunud 232 ja Järva vald, kust lahkus 112 inimest.