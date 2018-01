Valgehobusemäel pandi viimaks kunstlumekahurid tööle

Valgehobusemäe suusa- ja puhkekeskuse juhataja Kalju Kertsmik on Järva Teatajale öelnud, et kunstlumetootmist saavad nad alustada vähemalt viie miinuskraadiga. „Alla selle on elektrikulu liiga suur ja tootmine pole efektiivne. Ka pole liiga sooja ilmaga toodetud kunstlumi väga hea kvaliteediga,“ ütles ta.

Piisava koguse, 6000-7000 kandi kunstlume tootmiseks läheb aega oma 12 päeva. Mehed ja masinad oleksid siis tööl vahetuste kaupa ööpäev läbi. Lumekahureid on nüüd keskusel kolm, üks toodaks lund suusaradadele, üks tuubirajale ja üks mäenõlvale.

Lumetootmist on keskuse inimesed oodanud nädalaid, kuid vajalikke külmakraade pole olnud. Nii jäi detsembris keskuse ametlik talvehooaegki avamata. Nüüd aga enam aega pole, jaanuarist märtsini tuleb võõrustada mitmeid talveüritusi. (JT)