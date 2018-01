Valgehobusemäel avatakse külastajatele lumerõngarada

SA Valgehobusemäe Suusa- ja Puhkekeskuse juhataja Kalju Kertsmik andis teada, et lumetootmine on jõudnud nii kaugele, et nad saavad laupäeval avada külastajatele lumerõngaraja. „Esimest korda keskuse kümneaastases ajaloos on võimalik kasutada lifti, mis viib tuubitajad mäkke üles, kust saab ilusa liu mäest alla teha,“ lisas ta.

Kertsmik lootis, et ehk pühapäeval saavad ka suusatajatele avada 500 m kunstlumega suusaraja ning uue nädala alguses lumelaua-ja mäesuusanõlva.

Esimene suurem üritus koos talve avamisega on planeeritud 21. jaanuarile, mil keskuses toimub rahvusvaheline lumepäev.