Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Selle aasta lõpuks valmib Imaveres 1,8 hektaril rapsitehas, kus saab tööd 11 peamiselt erioskustega inimest, huvi tehases töötamise vastu on juba suur. Tehase rajamine maksab ligemale kaheksa miljonit eurot.



* Alati oktoobri esimesel pühapäeval olnud Paide-Türi rahvajooks on saanud enda kõrvale kuu esimesel laupäeval tehtava Tartu linnamaratoni. Kuidas see võiks mõjutada ettevõtmiste osalejate hulki?



* Tõenäosus, et juba lähiajal võib Järvamaa taevas näha hõljumas rohkem kui üht sinimustvalget lennuvahendit, on üsna suur, sest peale õhupalli on maakonnas ka lipuvärvides paraplaan.



* Järvamaal võib juhtuda, et tee ääres peatust tehes või metsaserva seeni kaema minnes satud kummalise värvipliiatsite platsi või helkuripuu peale. Sellest ei maksa ehmuda, sest arusaamatuna näiv koht on suure tõenäosusega paidelase Anne Metssalu geniaalne peidupaik geopeituse aardele.



* Janelle Hiiesalu (10) Köisi külast töötab Eesti meremuuseumis teadurina, täpsemalt lapsepõlve eksperdina. Tema ja ta lapskolleegide ülesanne on muuta muuseum lastele põnevamaks. Laste ülesanne on näiteks vaadata üle turundusmaterjalid ja nende kohta arvamust avaldada, osaleda ja anda tagasisidet ekskursioonide, lastele mõeldud tegevuste ning näituse eksponaatide kohta.



* Maire Pettai alustas pastakate kogumist omavalitsusse tööle asudes, sest seal neid lihtsalt liikus nii palju. Samuti märkas ta endalegi üllatuseks, et huvitaval kombel hoiavad kirjapulgad ka stressi eemal. Pettai teab, et tal on 703 pastakat. Teab nii täpselt selle pärast, sest alles sel nädal sortis ja sättis puntidesse, sest suvel on tulemas pastakakogujate kümnes aastapäev.



* Türil asuvasse Eesti ringhäälingumuuseumi on jõudnud harukordne eksponaat, mida ei pea küll kuulikindla klaasi ega turjakate turvameestega kaasabil kaitsma, ent kahtlemata on Mareti nime kandva raadiovastuvõtja mudel muuseumile pea sama oluline kui salapäraselt naeratav Mona Lisa Louvre´le.



* Tšellist Joosep Kõrvits, kes töötab Paide muusikakoolis tšelloõpetajana, on valmis saanud oma esimese omaloomingulise albumi «Ja sa näed», mille esitlustuuriga põikab ta ka Paidesse. Plaadiesitlus on täna õhtul Wabalinna majas.