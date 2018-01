Järvamaa aasta tegu saab hääletada veel neli päeva

Imavere uus kauplus

FOTO: Dmitri Kotjuh/ Järva Teataja/ Scanpix Imaveres avati Meie kauplus

Detsembris avas Imaveres uksed jaeketi Meie Toidukaubad uus kauplus, mis valmis vähem kui kolme kuuga. See on üks väheseid uusi kauplusi maakonnas, mis on ehitatud nullist. Ja seda olukorras, kus maapiirkondades pigem suletakse poode kui et juurde ehitatakse.

Sündmus oli märkimisväärne, sest imaverelased on uut ja suuremat kauplust oodanud üle kümne aasta ning selle nimel isegi allkirju kogunud, kuid seni ei riskinud ükski ettevõte piirkonda uut poodi rajada.

Reform kasvatas Järvamaad

FOTO: Dmitri Kotjuh/ Järva Teataja/ Scanpix Kohalikud valimised 2017. Käru

Haldusreformi tulemusena jäi 2017. aastal senisest 12 omavalitsusest alles kolm. Üksnes rõõmu võib tunda selle üle, et reformiga lainenesid ka Järvamaa piirid ja seni Raplamaal asunud Käru vald nägi oma tulevikku Türi vallana.

Nii suur reform ei läinud loomulikult viperusteta, kuid hea on see, et pärast valimispingete taandumist on siinsed poliitikud üksmeeles selles, et Järvamaad ei tohi lõhkuda, vaid maakonda tuleb üheskoos edendada.

Paide keskväljaku ruumieksperiment

Möödunud suvel muutus Paide keskväljak kuuks ajaks tundmatuseni, sest

FOTO: Kuido Saarpuu Paide keskväljak muutus autovabaks oaasiks.

autod pidi kesklinnas tegema ruumi inimestele. Sõiduteele laotati maha muruvaip, seati üles lauad ja toolid. Inimesed tõid keskväljaku ilmestamiseks isegi kodunt toataimi, et uus vaba aja veetmise koht hubasemaks muuta. Spordihuviliste tarvis veeti raekoja juurde ka liiva, et võrkpalli ja pentanki mängida.

Hirm, et inimesed keskväljakut omaks ei võta, oli asjatu ja loodetavasti saab hubast linnaruumi tuleval aastal nautida kauemgi kui ühel suvekuul.

Paidesse tuleb piimakombinaat

Kui rõõmustav oli novembri algul kuulda sõnumit, et uus piimakombinaat ehitatakse Paidesse.

FOTO: E-Piim

E-Piimal õnnestus lahendada kitsaskohad maaga Paides, mistõttu võis ettevõtte juhatuse liige Jaanus Murakas kinnitada, et kuigi läbirääkimiste käigus läks kaduma kalleid nädalaid, siis sajandi investeeringuks peetav ühistuline piimatööstus tuleb tõesti Paidesse.

Piimakominaadi maksumus on 90 miljonit eurot, riik investeerib sellest PRIA kaudu 15 miljonit. 2020. aastaks loodavasse tehasesse on kavandatud 150 töökohta ja see töötab seitse päeva nädalas ööpäev ringi.

Türi elamuspark

28. aprillil kell 15 avati ametlikult Türi elamuspark, mis asub ilusas metsatukas Kõrgessaare voorestikus endise suusahüppemäe asukohas.

FOTO: Dmitri Kotjuh/ Järva Teataja/ Scanpix Türi elamuspark

Avamisel eelnes traditsioonilisele lindilõikamisele ka «metsloomade» (loomadeks maskeerunud noored) turnimine avatavatel ronimisrajatistel.

Türi noortekeskuse juhataja ja pargi eestvedaja Sulo Särkineni selgitusel on seikluspargis viis madal- ja kõrgseiklusrada väga mitmekülgsete mängude ja atraktsioonidega, maastikuratta rajad ning territooriumil on märgistatud rattakrossi-, jooksu- ja terviserajad. Pargis on eraldi lastele mängu- ja piknikuala. «Kindlasti toob see põnev paik siia palju huvilisi,» lisas Särkinen.

Väätsa kosmoseprogramm

FOTO: Kuido Saarpuu Väätsa põhikooli kosmoseprogramm

Novembri lõpus kirjutasime, et kui kõik läheb plaanide järgi, saab kevadel Väätsa põhikoolist esimene Järvamaa kosmosekool. Mis muud tiitlit võikski üks haridusasutus kanda, kui suudab panna õpilased tegutsema nii, et ühisel jõul ja nõul lennutatakse tarku seadmeid täis kandam heeliumipalli abil 30–35 kilomeetri kõrgusele andmeid koguma.

«Saame oma õppeainetes, füüsikas, keemias või bioloogias, teada, mis hakkab sedavõrd kõrgel õhurõhu, kiirguse ja temperatuuriga juhtuma. Saame veenduda, et sealsed olud on ekstreemsed,» selgitas Väätsa põhikooli kosmoseprogrammi ellukutsuja ja eestvedaja õpetaja Jonas Nahkor.

Villevere kogukonnakeskus

FOTO: Dmitri Kotjuh Villevere koolimaja ühed omanikud Triin Tarn (pildil vasakul) ja Margit Viigipuu on indu ja tahet täis. Nad usuvad, et õige varsti näitavad aastaid tondilossina seisnud koolimajas põlevad tuled, kuidas sees jälle elu keeb.

Türi valda Villevere külla sõites peab kasutama Google maps`i, sest viidad sinna teed ei näita. Pole ka tavalist küla algust tähistavat silti. Külarahvas tegi külasildi ise ja mitte ainult.

Neli noort peret ostis Villevere koolimaja, et kujundada sellest vilkalt tegutsev kogukonnakeskus.

Nüüd asub majas nelja ettevõtte kontor ja ettevõtmisi on olnud nii palju, et Türi vald nimetas Villevere aasta külaks.