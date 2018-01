Poliitiline sõltuvusahel pidurdab valla arengut

Lauri Läänemets

Türi vallavolikogu liige, Sotsiaaldemokraatlik erakond

Olukorda, kus vallavalitsusse on loodud ametikoht selleks, et erakonnakaaslane tööle võtta, võib nimetada lauspolitiseerimiseks.

Kurb on see, et IRLi sisemängud mängitakse avaliku rahaga, luuakse poliitilisi ametnikukohti ja muudetakse kogu vallajuhtimist järjest segasemaks. Selle kõige juures on kannatajad heausksed inimesed.

Sellist üleolevat avaliku võimu ärakasutamist heidetakse tihti ette Tallinna linnavõimule. Ilmselt on juhtunud sama Türil, kus IRL on liiga kaua valda juhtinud, mugavaks ja julgeks muutnud ning neil kipub tekkima arvamus, et Türi kuulubki neile ja omavolitseda on lubatud.

Arvasin, et minu mõtlemine on liiga rikutud, et IRL nii alatult käituma ei hakka, et «oma mehele» ametnikukoha loob. Ma eksisin. Tegelikult paistis kogu skeem kohe välja ja kuigi olime volikogus vastu algsele ideele, siis tagantjärele tarkus on see, et oleksime pidanud jõulisemalt sekkuma.

Vallavalitsuse algne ettepanek oli luua ametniku koht, mille nimetus oleks abivallavanem. Igas teises suuremas omavalitsuses pole abivallavanem ametnik, vaid poliitik, kes tuleb ja läheb koos vallavanemaga. See on nii Paides, Järva vallas, Tartu ja Pärnu linnas, peaaegu igal pool.

Abivallavanema koht luuakse neis valdkondades, kus võimu teostav koalitsioon on seadnud prioriteedid ning soovib oma eesmärke ellu viia. Täiesti normaalne ja kõigile arusaadav lähenemine, mida oleksime opositsioonina kindlasti toetanud, väljendasime seda ka volikogu istungil.

Pärast mõningast arutelu volikogus otsustati muuta ametikoha nimetus abivallavanemast vallavanema abiks. Nimetuse järgi referent, kuid töö sisult mitte tippametnik, kuhu ametikoht struktuuris paigutati, vaid pesuehtne valdkonnajuht.

Kogu politiseerimise skeemi toetas tõsiasi, et Elari Hiis kinnitati eelmise aasta lõpus vallavalitsuse liikmeks ja ühtlasi vallavanema asendajaks.

Esiteks on praeguse võimukoalitsiooni tava, et kõik vallavalitsuse liikmed on ühtlasi vallavalitsuse töötajad. Teiseks ei saa vallavanemat asendada inimene, kes ei tea, mis iga päev majas tehakse. Juba ainuüksi see viitas, et Elari Hiis peab vallamajas tööle asuma.

Milles on mure? Mure seisneb selles, et ametnik ei lahku koalitsiooni muutudes, vaid on kinnitatud põhimõtteliselt igaveseks oma tööpostile.

Vallavanema vahetudes pingestavad aga poliitilised ametnikud kogu valla juhtimist, sest oht kahe juhtimisviisi põrkumiseks on suur. Arvan, et ma ei pea põhjendama, mis on halba selles, kui avaliku raha eest luuakse võimul oleva erakonna liikmele ametniku töökoht!

Üks põhjus, miks poliitilist abivallavanema töökohta ei loodud, peitub kindlasti IRLi sisevõimuvõitluses. Nimelt on selge, et vallavanem Pipi-Liis Siemann on valinud taktika, kus kedagi temaga samaväärsele positsioonile ei lasta.

Ametniku tasandil olevad alluvad, isegi kui nad on sinu erakonnakaaslased, ei saa nautida valla juhtimisest tulenevat populaarsust. Keegi ei kasva üle pea, seega puuduvad konkurendid.