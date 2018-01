* Koeru keskkooli õpilasesindus on võtnud vedada heategevusprojekti, mille abil koguda rahatuge, et käsile võtta koolihoone trepikoja uuendustööd. Pudenev krohv, veekahjustuste jäljed ja kriimuliseks kulunud seinavärv Koeru keskkooli esimese ja teise korruse vahelises trepikojas on ilmekas näide sellest, et ruum vajab hädasti remonti.



* Kuigi päästeameti hoiatuse järgi on jääle minna veel liiga vara, näitas ringkäik maakonna järvedel, et on kalamehi, kes sellest ei hooli.



* Pühapäeva varahommikul kella 4.15 paiku sai politsei teate vägivallatsemisest Järva-Jaani alevis Pikal tänaval, teatas politsei pressiesindaja Viktoria Korpan. Ta täpsustas, et 36aastane mees oli avalikus kohas rünnanud kaht naist ning ähvardanud juures olnud inimesi mõõgataolise esemega.



* Järvamaal sattusid autojuhid tunnistama julma hetke: lühikese vahega ilmus autorataste vahelt maanteele kaks kassi, kellest üks hukkus. Kas kassid võidi sõitvast autost välja visata, seda uuris ka politsei, kuid sellist kuritahtlikku tegevust siiski ei tuvastanud.



* Uus piimatööstus hakkab juustude kõrval tootma kõrge väärtusega valgukontsentraati, mida kasutakse rinnapiimaasendajate, sporditoitude ja toidulisandite valmistamisel ning selleks, et seadmetesse investeerida, peab päevane piimakogus olema vähemalt tuhat tonni.



* 11. jaanuaril kell 21.52, sellal kui enamikul eestimaalastest päevauudised vaadatud, hambad pestud ning võis sättida end mõnusalt teki alla kerra ja soojas toas unne suikuda, läksid Ida-Virumaal Ahtme kandis mehed metsa. Naised ka. Vabatahtlikult. Utria dessandile oli start antud.



* Õhus lendlev kunstlumi ja kümmekond külmapügalat olid need, mis nädalavahetusel Valgehobusemäel talvemõnude nautlejaid tervitasid. «Oleksime tahtnud veel veidi katsetada süsteeme, aga kliendid muudkui helistasid ja palusid midagigi lahti teha,» ütles Valgehobusemäe suusa- ja puhkekeskuse juhataja Kalju Kertsmik. «Poolteist kuud on talv hiljaks jäänud, inimesed on nälgas.»



* Eesti ainsale kuningate surma näinud linnas jõuab lavale lugu võimu küüsi sattunud Inglise kuningast, kes võib meile vastu vaadata nii õhtusest uudistesaatest kui ka sotsiaalmeedia ajajoonelt. Paides märtsis esietenduva näidendi nimitegelast, Inglise kuningat Richard III, saadab legend väikeste poiste tapmisest, aga ka tema sõnaosavusest ja erakordsest vaprusest.