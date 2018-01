Galerii: lapsed vedasid vägikaigast

Sel korral olid mängud pühendatud Eesti muinasjuttudele, see tähendab, et igas "pesas" (vaata galeriid) oli tähelepanu all üks muinasjutt ja lastel tuli sooritada sellega seotud ülesanne. Albu laste mängutoa juhataja Marge Mikson rääkis, et ettevalmistused talimängudeks algasid juba novembri lõpus. "Mõtlesime, et ka sportliku päeva võib Eestile sünnipäevaks kinkida ja seadsime rahvuslikud mängud ja temaatilised ülesanded kokku muinasjuttudega Kaval-Antsust ja Vanapaganast, Vaeslapse käsikivist, perenaisest ja peretütrest," lisas ta. Omal kohal olid mängud nagu "Sõit-sõit", vägikaikavedu, õlekoti tassimine ning muinasjutuline takistusrada.