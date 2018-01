Elevandiluuranniku jalgpallur: kodumaal ei ole olnud lihtne

Peatreener Vjatšeslav Zahovaiko: „Yann on meiega treeninud alatest eelmise aasta detsembrist ja selle perioodi jooksul veendusime tema kvaliteedis. Ta on kiire, tehniline ja loov meeskonnamängija, kes võib tegutseda mitmel positsioonil: ründaja all ja mõlemal äärel. Tema liitumine tõstab meie sisemist konkurentsi, mis omakorda tõstab meie meeskonna üldist taset!“

Yann Michael Yao: „Mul on Paidega liitumise üle väga hea meel. Soovin endast anda maksimumi, et aidata meeskonnal astuda järgmine samm. Ma arvan, et neljas koht ei tohi olla meie lagi – miks mitte sihtida juba tänavu esikolmikut!“

*Kodusõjad, korruptsioon, vaesus- sinu koduriiki ei iseloomustata just rõõmsates värvides. Millistest oludest oled pärit?

Olen pärit tavalisest Elevandiluuranniku perekonnast ja tõsi see on, et elu minu kodumaal pole olnud lihtne. Valimiste järgne kriis ja kodusõda on jätnud riigile tugeva jälje ning ka mul ja mu perekonnal on tulnud üle elada raskeid aegu.

*Kuidas jõudsid jalgpalli juurde? Milline on olnud sinu mängijakarjäär, teekond Euroopasse, Eestisse?

Alustasin jalgpalli mängimist väga noorelt. Üheksaaastaselt jäin silma Abidjani äärelinna Koumassi klubi treeneritele, läbisin edukalt kõik katsed ja sealt see tõsisem jalgpallitreeningute periood juba algas. Noorteklassides mängisin Koumassi Olympique Fusioni ridades, seejärel 17-aastasena Abidjani klubis II Plateaux FC ja seejärel kahel hooajal kohalikus esiliigaklubis AS Denguelé. Esindasin Elevandiluuranniku U20 koondist ning siis siirdusin laenulepinguga Austriasse. Sealne pool aastat oli mulle väga keeruline, kuid nüüd olen õnneks Eestis ja naudin taaskord jalgpalli.

*Tugevused mängumehena?

End mängijana iseloomustada ei ole sugugi lihtne, aga tahaks siiski öelda, et olen eelkõige meeskonnamängija. Jalgpalliliste oskuste kõrval on väga tähtsal kohal vaimne pool ja see, kuidas raskustega toime tuled. Nii platsil kui selle kõrval.

Pean end tehniliseks mängijaks, kuid see ei tähenda, et mul puuduks võimekus duellides hakkama saada. Soovin oma tugevad küljed üle kanda meeskonda ja neid tugevaid külgi mängudes tänu kaaslaste abile veelgi paremini esile tuua!

*Millised on esmamuljed Eestist, Paide linnameeskonnast?

Eestist on mul lennujaama saabumisest saadik ainult head muljed, mind on siin tõesti väga hästi vastu võetud. Klubi on tegutsenud professionaalselt, treenerite tiim on avatud ja toetav ning meeskonnakaaslased väga sõbralikud. Ma tunnen end Eestis suurepäraselt!

*Eesmärgid?