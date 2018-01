Tankist otsib Paides tööd, aga äri-, mitte militaarvallas

Inimene reklaamib välja, et ta võtab üle kellegi teise võlgades firma või hakkab juhatuse liikmeks. Tasu nõuab ta kokkuleppel.

Mullu novembris kirjutas Postimees, et Eesti ärimaailmas on üha enam märke uuest suunast, kus probleemidesse sattuvaid ettevõtteid pannakse juhtima mitte asotsiaalid – nagu vanasti – vaid midagi palju eksootilisemat ja veelgi püüdmatumat – filipiinlased, kellele on tehtud Eesti e-residendi kaart.