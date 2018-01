Roostetanud hinged ehk Ema, Poeg ja interneti vaim

Tšätitakse vaimustunult ööd läbi, ei hoolita tööst ega koolist, liikudes iga klahviklõpsuga tõehetke poole, kus elu ja inimese ebatäiuslikkusega on raske toime tulla. «Delete»-klahv on reaalsuses liigagi lõplik.

Kuivõrd on vaatajal «See kõik on tema» tegelastega ühisosa, tunnistab igaüks endale vaikimisi. Haiget saanud teismelise jõulisi purskeid on kogenud küllap iga täiskasvanu, noortel on keerulisem tabada lapsevanema mõtteilma ja motiive.