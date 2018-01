* Nii nagu Viimsi ja Rapla riigigümnaasiumis, tuleb ka Paide riigigümnaasiumis töötada soovijatel teha end, oma mõtteid ja õpetuse põhimõtteid tutvustav video. Alates eilsest otsib Paide riigigümnaasium õpetajaid, õppenõustajat ja noorsootöö koordinaatorit. Kooli koduleheküljelt on lugeda, et kandideerimiseks on vaja täita veebipõhine avaldus, millele tuleb lisada PDF-formaadis CV ja video, kus kandidaat tutvustab ennast, oma ettekujutust uuest koolist ja õpetamise põhimõtteid.



* Järvamaa omavalitsuste liidu juhatuse esimehe koha pärast on vallavanemate ja linnapeade vahel peetud tuliseid lahinguid. Kunagi pidasid poliitikud seda kohta üheks ihaldusväärseimaks, mida sooviti hoida oma erakonna käes, või veelgi olulisem: sõlmiti teiste parteidega kokkuleppeid, et kõige tugevam konkurent seda kohta ei saaks. Poliitilisi tehinguid esimehe toolile tõusmiseks sõlmisid nii erakonnad kui ka omavalitsused. Võiks eeldada, et kui maavanemat enam pole, siis võib omavalituste liidu juhi tool näida veelgi ihaldusväärsem. Tegelikkus kujunes aga vastupidiseks ja eile valiti liidule uus juht ilma konkurentsita.



* Alanud gripihooajal on Järvamaal haigestunud juba kümmekond inimest. Haigestumiste üldarv on võrreldes eelmise aasta sama ajaga kaks korda väiksem, aga gripi vastu vaksineeritute arv kaks korda suurem. Terviseameti Järvamaa vaneminspektor Maie Laos andis teada, et jaanuari esimesel nädalal haigestus Järvamaal ülemiste hingamisteede viirustesse 49 inimest, neist 24 last, aga teisel nädalal 62 inimest, neist kuni 14aastaseid lapsi oli 25.



* Eelmisel nädalal leidis kohalik kettagolfimängija Paide äärelinnast Ülejõe pargist valge tehnikat täis kuubiku koos nööri ja varjuga. Selgus, et tegemist oli atmosfääri piirile andmeid koguma saadetud seadeldisega.



* Käitumisraskustega lapsega tegelevad sageli mitu spetsialisti ja ka pere. Aga laps pole auto, mis töökojas korda tehakse, ütleb kliiniline psühholoog-psühhoterapeut Kiira Järv.

Järve ütlust mööda on suhteliselt sage, et käitumisraskustega lapse puhul on pere hädas, otsides abi kõikvõimalikelt spetsialistidelt ja tegeledes lapse «remontimisega». Olukord ei muutu ka palju paremaks, sest pere, kes lapsega iga päev koos elab, jääb abita.



* Nädalavahetusel Haanjas peetud Eesti täiskasvanute, juunioride ja noorte meistrivõistlustel väärisid medalit mõlema Järvamaa suusaklubi suusatajad.



* Noorte vabamaadluse seeriavõistluse «Nublust Nabiks» avaetapp viis maadluse järelkasvu pühapäeval võistlema Kohtla-Järvele, kus järvlastele kuulus teisi ja kolmandaid kohti.