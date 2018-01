Töötukassa Järvamaa osakonna juhataja poeg, tulevane õhuväeohvitser Gert Tasang (32) on hea näide sellest, et kord õpitud eriala võib, aga ei pruugi jääda elukestvaks ametiks. Teedeehitajast ohvitseriks – see on olnud tema tee.