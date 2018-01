* Eelmisel nädalal käis türilanna Ene Hunt vallas registreerimas eelmise aasta 27. detsembril kolmanda lapsena perre sündinud tüdrukut. Mõne minuti valvelauas aega võtnud protseduuri järel ulatas ametnik talle Türi rahvariide triibustikuga pakendi. Hunt teadis, et lapse sünni puhul saab ta vallalt kingituse. Nii oli see olnud ka 2008. ja 2012. aastal sündinud poistega, kellele ta siiani loeb teinekord ette valla kingitud kogumikust Eesti kirjanike paremaid palu. Nüüd oli Ene Hundi hinnangul juba pakk pilkupüüdev, kuid avamise järel hakkas nunnumeeter täiega tööle. «Valge bodi ja mütsike on ikka nii armsad. Ilusa õunamotiiviga bodi on täpselt sellise tegumoega, nagu ühel titel peab seljas olema, ja kui vahva tekst on veel mütsil: »Türi valla tulevane tegija«. Neid ei raatsi kohe kandagi,» lausus ta.



* Jõulu teisel pühal läks Paide linnast Pikakülast kaduma segavereline koer Roki, keda omanik vaatamata järjepidevale otsingule ei suutnud leida. Eelmisel reedel päästis heasüdamlik möödasõitja Tallinna–Tartu maanteel Anna kandis liikluskeerisesse sattunud koera, kes osutuski kadunud ilmaränduriks.



* Tänavu pöörab päästeameti ohutusjärelevalve osakond tähelepanu tuleohutusnõuete täitmisele kortermajade üldkasutatavatel pindadel, nagu koridorid, trepikojad ja keldrid. Järvamaal alustasid inspektorid ja päästjad kontrollkäike nädala alguses. Kolmapäeva lõunaks oli Lääne päästekeskuse tuleohutusbüroo vaneminspektor Lennart Okas üle vaadanud neli Paide kortermaja Ristiku ja Tööstuse tänavas. «Kontrollisime kortermaju ka eelmise aasta lõpus ning võin öelda, et ega koridorides ebavajalikku kraami suurt hoiustata, kuid probleem on just keldritega, kuhu ladustatakse ka näiteks tuleohtlikku materjali,» lausus ta.



* Töötukassa Järvamaa osakonna juhataja poeg, tulevane õhuväeohvitser Gert Tasang (32) on hea näide sellest, et kord õpitud eriala võib, aga ei pruugi jääda elukestvaks ametiks. Teedeehitajast ohvitseriks – see on olnud tema tee.



* Nuppudega telefonid, väikese ekraaniga, suure ekraaniga, nutitelefonid, Nokiad, Samsungid, Iphone´id, Huaweid. Eestlased on nutirahvas, tasuta WiFi levi olemasolu on inimõigus ja järjest lühema aja tagant soetatakse endale uus telefonimudel. Sest see on eelmisest kiirem, läikivam, ägedam, nutikam ja püüab WiFit. Kui aga telefon on pudenenud kiviparketile, käinud läbi koera hammaste vahelt või lihtsalt lakanud töötamast, ei maksa seda prügikasti visata, vaid anda taaskasutusse. Türi põhikool panustab just sellisel moel säästvasse arengusse ning kogub kampaania korras kokku kõik kasutult seisvad mobiiltelefonid, kõrvaklapid ja ka tahvelarvutid.



* Paide Maksimarketit algusest peale kindlal käel juhtinud Tiiu Lunts on elus nautinud edu, kuid saanud tunda ka tagasilööke. Ükskõik, mis ka ei juhtuks, on tema moto säilitada tasakaalukus ja väärikus.