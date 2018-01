Sündmuskohal selgus, et põlema oli pandud hoone kelder, vana tsiviilkaitse varjend, kus hiljem on tegutsenud ka kauplused. Tänaseks on kelder kasutuseta, kinni pandud üks on lahti lõhutud ning seega ligipääs ei olnud sinna piiratud. Päästjate sõnul põles keldris praht.