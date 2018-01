* Kuidas võiksid olla omavahel seotud maakonnalehes ilmunud töökuulutused ja tellishaaval lammutatav vana katlamaja korsten? Neid seob ettevõtte tootmismahtude suurenemine. Suurenevaid tootmismahtusid väljendavad Paide masinatehase töökuulutused, nagu ka vajadust suurema pinna järele. Paide kesklinnas pole teadagi pinda tööstust arendada just laialt käes. Seega tuli kinnistu kriitilise pilguga üle vaadata. Silma jäid ehitusaastat 1986 kandvad katlamaja ja selle 45meetrine korsten, samuti kontorihoone, mille suurem uuendus jääb 1960ndatesse.



* Pühapäeval tähistas Valgehobusemäe suusa- ja puhkekeskus rahvusvahelist lumepäeva kogu päeva väldanud ettevõtmistega ning suusad pani alla ka president Kersti Kaljulaid, kes lahkus Valgehobusemäelt alles õhtu eel. Keskuse juhataja Kalju Kertsmik oli veendunud, et lumepäeval kihab keskus huvilistest. Eile sai ta Järva Teatajale kinnitada, et ennustus pidas paika. «Nädalavahetus oli hullumaja, heas mõttes muidugi. Umbes 1200 inimest oli kohal. Nii palju polnud eelmisel aastal ühel päeval kordagi,» ütles ta.

* Türil aastaid tühjalt seisnud endise politseijaoskonna hoones Jaama tänavas käib juba mõnda aega ehitustegevus. Korrakaitsjad aga seal enam tegutsema ei hakka, sest majja ehitatakse elamispinnad. Türi vallavalitsuse arendusjuht Üllar Vahtramäe vastas järelepärimise peale, et Riigi Kinnisvara aktsiaselts, kellele maja kuulub, ehitab seda ümber Türi Kodu ja nende teenuste laiendamiseks.

* Kuigi suuremate tööjõukulude maksjate seas on ka maksumaksja raha kulutavaid omavalitsusi, viitab enamiku esikahekümne ettevõtete tööjõukulude suurenemine elujõulisele majandusele. Maksu- ja tolliameti Paide teenindusosakonna büroojuht Tiina Einstein sõnas, et ettevõtete kahe viimase aasta tööjõumakse võrreldes on põhjust pigem rõõmustada, sest suuremal osal esikahekümne ettevõtetest on tööjõumaksud suuremad kui aasta tagasi. «See tähendab, et ettevõtted kas suudavad oma töötajatele rohkem palka maksta või nad on vajanud juurde uusi töötajaid. Mõlemad juhul viitab see ju sellele, et ettevõtetel läheb hästi,» lausus ta.

* Eelmise nädala külmakraadid andsid maakonna jäärajameistritele võimaluse järvedele libedasõidu harjutamiseks radu kujundada. Kui Türi tehisjärvel käis nädalavahetusel juba vilgas liiklus, siis Järva-Jaani tehisjärvele pääsevad autod tänasest.

* Credit24 meistriliigas on peatreenerita jäänud Järvamaa võrkpalliklubi pidanud ära uue aasta esimesed mängud. Esmalt alistas klubi 3:0 (25:23, 25:21, 31:29) Tartu Bigbanki.

Mäng Rakverega läks aga viiendasse geimi, kus vastased oma paremuse 15:9 maksma pani ja võitsid kohtumise 3:2 (25:23; 19:25; 17:25; 25:23; 15:9).