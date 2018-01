* Teisipäeval päise päeva ajal patseeris kärntõves hunt Paide külje all Kirila külas majapidamiste juures ja luuras lambaid. See on jahimeeste hinnangul selge märk, et haigusest vaevatud ja näljased hundid muutuvad liiga julgeks, ohustades kodumajapidamisi, ning kõik sellised isendid tuleks maha lasta. Paraku ei jätku jahimeestel metsasanitari tööks jahilube.



* Teisipäevasel kohtumisel muinsuskaitseameti peadirektori Siim Raie ja haridusministeeriumi esindajatega said Paide linna juhid kinnitust, et riigigümnaasiumi rajamisele Posti tänavas takistusi pole. Küll tuleb kahe uue kooli valmimise ootuses õpilastel seniks leppida asenduspindadega.



* Kuu aja pärast on Harju maakohtus istung, kus süüdistatakse sihtasutuse Paide Haldus juhatajat Janno Lehemetsa omastamises ja maksejõuetuse põhjustamises. Teisipäeva õhtul ütles Janno Lehemets Järva Teatajale, et kohtuistungi kutset ega süüdistust pole tema näinud. Ta täpsustas, et juhtum puudutab kunagi temale kuulunud firmat Tranver Grupp, mis läks pankrotti.



* Lätis tankimine säästab Keskerakonna poliitperele Sarapuudele kuuluvale Atko Bussiliinide Valga osakonnale korraliku kopika. Valka poolelt hangib kütust nende 30 bussi, Eesti maksumaksja rahaga soetatava kütuse aktsiis toidab aga hoopis lõunanaabrite eelarvet.



* Laupäeval Otepääl peetud Eesti noorte meistrivõistlustel ja pühapäeval Mammastes olnud noortesarja etapil olid rajal ka Järvamaa suusaklubi noored, kellest mõnelgi õnnestus sõita end medalile.