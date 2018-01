Linnapea: Salaprotokolle pole sõlmitud

Kriitikanool langes ka volikogu otsusele tõsta puudega lapse hooldajatoetus 200le eurole ja et seda on liiga vähe. Selgituseks, et nimetatud toetus tõusis meil neli korda suuremaks võrreldes varasemaga, mis seni oli kõigest 50 eurot kuus. See on küll väike, aga ikkagi samm õiges suunas. Arvestades kui keerulise tööga on tegemist, siis nõustun Kalle Grünthaliga, et nimetatud toetus võiks olla suurem, aga tegemist polnud kuidagi kiusu ajamisega, vaid raha seab omad piirid. Ideaalis võiksid kõik vajaduspõhised toetused, mida omavalitsus jagab, olla olulisemlt suuremad, kui nad täna on. Ideaalmaailmas meil abivajajaid polekski, aga reaalsus on teine.

Teiseks tuleb omavalitsustel lähtuda eelarvet koostades laiemalt sotsiaalvaldkonnast mitte vaid ühe toetuse keskselt. Juhin tähelepanu, et omavalitsuste ühinemise järgselt ühtlustasime kolme varaseima omavalitsuse toetuste suurused kõrgeimal tasemel ja see on arvestatav kulu Paide linna rahakotile. Paar näidet ühtlustamisest sotsiaalvaldkonnast - õendusabitoetus laienes nüüd kõigile kui varem olid vaid Paide linnas, isikuhooldaja toetus oli varem vaid Roosna-Allikul ja 26 eurot kuus, aga nüüd on 50 eurot kuus.

Konstruktiivne kriitika on edasiviiv jõud ja edaspidi pingutame linnavalitsus rohkem oma otsuste selgitamisele.