* Seekordne, järjekorras 15. Järvamaa aasta tegu on midagi, mida käega katsuda ega silmaga näha ei saagi. Tegemist on otsusega, mille tulemusi näeme aastal 2020.

Teade sellest, et aktsiaseltsil E-Piim õnnestus lahendada kitsaskohad maaga Paides ning sajandi investeeringuks peetav ühistuline piimatööstus kerkib vaatamata kaotsi läinud kallitele nädalatele siiski Paidesse, levis eelmise aasta novembris kiiresti.

Järva Teataja peatoimetaja Tiit Reinberg märkis, et vaieldamatult läheb see otsus järvalastele korda. «Kui algas aasta teo esitamine, oli just piimatööstuse Paidesse toomise otsus see, mida enim esitati,» sõnas ta.

Ka hääletussedelitel ja internetihääletusel kordus enim piimatööstus, kuigi valida oli 12 kandidaadi vahel. Lõpuks edestas võitja teisele kohale jõudnut kahekordse häältearvuga.



* Järva abivallavanem Marek Kask tunnistas neljapäeval vallavolikogu ees seistes, et hääletas Koeru valla Järva vallaks liitumise vastu, kuid poleks selle vastu sõdimisega nii kaua jonninud kui toonased vallajuhid.



* Ühe öö saab Paide linna odavaimates majutusasutustes veeta 20 euro eest, kui selleks tuleb kodukorra järgi jätta välisjalanõud ukse taha, eriti töömeestel. Uurides booking.com kaudu, kus ja mis hinnaga saab maakonnakeskuses Paides üks inimene ühe öö veeta, selgus, et kohti on kuus. Odavaim neist on peatänavaäärses toitlustuskohas Tass Kohvi asuv B&B majutus.



* Aastaid taliujumisvõistlustel käinud türilane Merle Vantsi on kogenud igasugust, kuid see, mis ta nägi viimati Valgevenes maailmakarika etapil, oli kui üllatus kuubis nii võistluste korralduse kui ka tulemuste poolest.



* Paidelane Kristi Natus (39) on pidanud rasket võitlust ajukasvajaga üle kahe aasta. Ta võib kinnitada, et tervis on siin ilmas kõige väärtuslikum, kuid kahjuks õpime seda hindama alles siis, kui meiega midagi tõsist juhtub.



* Võtad keraamilise plaadi, lööd haamriga kildudeks ja sobitad killud omavahel kunstipäraselt kokku. Eksib see, kes arvab, et see ongi kogu kunst.

2005. aastal Tallinnast Türile kolinud kunstnik Ülle Järve saab teatada rõõmsat uudist: nende koduks on nüüd maja, kauaotsitud oma maja äärelinna vaikses kõrvaltänavas.

Aitab viiendast korrusest, pikkadest treppidest, kaminast, kuhu keegi ei jaksa puid tuua, aitab kõigest sellest.

Ainus asi, millest ei aita, on mosaiigid. Omas majas on ju käeharjutuseks pinda ja kunsti hoiustamiseks panipaiku rohkem.



* Aravetel tuntud põllumajandusettevõttega ühes majas asub Marit Siirandi ilusalong, kus ta teeb maanaistele peamiselt kauneid küüsi. Kliente on noorel naisel nii palju, et Tallinna ta ei ihka, kuigi sai sealgi edukalt hakkama.



* Elari Hiisi töökabinet on Türi vallavalitsuse kolmandal korrusel asuv kõleroosade seintega ruum olnud kuraditosin päeva. Enne kui ta 15. jaanuaril end siia sisse seadis, oli see lihtsalt üks kasutute asjade hoiukoht.

Täpsustuseks tuleb siiski öelda, et selles toas on varem töötanud nii valla arendusjuht Üllar Vahtramäe kui ka finantsjuht Aime Roosioja. Loodus teadagi tühja kohta ei salli.