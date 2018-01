EOK kutsub Eesti Vabariigi juubeliaastal liikuma vähemalt 100 päeva

Eesti Olümpiakomitee president Urmas Sõõrumaa sõnul on liikumine eluliselt oluline iga inimese jaoks. „Liikumine on see, mis annab füüsilist ja vaimuenergiat ning loob tervist ja õnne. See mõjutab nii inimest ennast kui ka kõiki inimesi ja keskkonda tema ümber. Kutsun kõiki – nii neid, kes on oma kire spordis ja liikumises juba leidnud, kui ka neid, kes pole liikumisharrastust enda jaoks veel avastanud, astuma üheskoos otsustav samm. Kingime oma riigile 100 päeva liikumist ja sellega koos kingime ka iseendale parema tervise, rõõmsama meele, rohkem energiat ning rohkem tervena ja õnnelikult elatud aastaid. Kõik hea algab meist endist ja kõik suured teod algavad meie endi seest. Kaks liikumiskorda nädalas on igaühele lihtne ja jõukohane algus, mis annab väga palju tagasi,“ kutsus Sõõrumaa algatuses osalema.