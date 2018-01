* Ennelõunat, kui Paide ühisgümnaasiumi algklassilapsed järjekordseks ujumistunniks ujula poole rühkisid, võib lugeda uue ujula ehitustööde alguseks.Ehitustööde algusele viitasid eile Paide kesklinna veetud soojakud ja askeldamine Nelja Kuninga hotelli tagusel parkimisplatsil.

Ujula koos esimese vihjega spaale ja õdus kohvik avavad uksed jaanuaris 2019. Nii lubavad tööde tellija ehk ASi Kingstor finantsjuht Lea Laig ja tööde tegija, osaühingu Haart Ehitus juhatuse esimees Riho Metsla. «Ehitustöödega plaanime lõpule jõuda novembriks, detsember jääks siis sisustamiseks,» täpsustas Metsla.



* Täna, Anton Hansen Tammsaare 140. sünniaastapäeval jõuab kuulajateni audioraamatuna kirjaniku romaanisarja «Tõde ja õigus» III osa. Seda annavad välja Tallinna kirjanduskeskus ja Anton Hansen Tammsaare muuseum Vargamäel. Muuseumi juhataja Reelika Räim täpsustas, et kolmanda osa tegijad on kõik samad: kujundas Eveli Leegolt, teksti luges sisse Meelis Kompus ja helipildi eest hoolitses Meelis Tinno.



* Paide segarahvatantsurühma Loomisel viienda sünnipäeva kontsertetendus «Meie oma lugu» jutustas vaatajatele sõprusest, hoolivusest, armastusest, tantsurõõmust, aga ka raskustest, mis käivad eluga kaasas. Laupäevasel etendusel tuli esitamisele 17 tantsu, millest suurem osa olid rühmale omaselt nooruslikud ja särtsakad. Juba poole kontserdi peal naiste põsed punetasid ja meeste laubad pärlendasid, kuid tempo püsis ikka peal.



* Siiani peamiselt riigi- ja euroraha eest tegutsenud arenduskeskuse roll on maakonnas ülioluline just pärast maavalitsuste kadumist, kuid keskus suudab toimida ka nagu iga teine äriorganisatsioon, teenides teenustega raha, selgitab Järvamaa arenduskeskuse juht Katrin Puusepp.



* Aasta tagasi olid Koeru ja Rakke valla inimesed seda meelt, et kui haldusreformi käigus tuleb kellegagi ühineda, siis just need kaks valda võiksid luua Piibe valla. See plaan aga läbi ei läinud ning Koeru sundliideti Järva valla ja Rakke Väike-Maarjaga.

Mida arvavad Rakke elanikud uuest vallast ja kas neil on ka kahju, et Koeruga liitumisest asja ei saanud.



* Nädalavahetusel pidas Järvamaa võrkpalliklubi Credit24 meistriliigas aasta esimesi kodumänge, kus tuli võit ja kaotus.