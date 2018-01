Paide linnameeskonnaga liitus itaallasest väravavaht

"Klubil on kõrged eesmärgid ja nende poole püüeldakse läbi noorte mängijate, mis tänapäeva jalgpallis on väga tähtis. Kogu meie noor treenerite tiim teeb igapäevaselt põhjalikku tööd ja kuigi treeningud on siin erinevad kui Itaalias, olen nendega väga rahul. Eesti klubide tase on jätnud hea mulje, mängitakse jõulist jalgpalli ja ma usun, et tuleb põnev hooaeg! Olen klubile usalduse eest väga tänulik ja ma annan endast kõik, et Paidet maksimaalselt aidata!"