President Kaljulaid: Tammsaare lugemine oli osa rahvusliku ellujäämise võitlusest

Et Tammsaare teostest ja tegelastest täielikult osa saada, tuleks riigipea sõnul lasta lahti mõttest, et teda tuleb hoida kapis klaasi taga. „Tegelikult oleks hoopis tore, kui Tammsaare oleks selline armas ja igapäevane, kõigile lähedal ja meie tegemistele natuke tuge pakkuv,“ rääkis president Kaljulaid.

„Lugege oma Tammsaared kapsaks, noored, aga lugege! Seal on uskumatult hästi kõnetavat materjali igale põlvkonnale, keda vaevavad elu igavesed mured – noorema ilusamad, vanemana üha rohkem vaevadega põimitult. Loodetavasti pole ma selle soovitusega paarkümmend aastat hiljaks jäänud. Aga kui olen, siis tuleb loota, et Tammsaarest tehtaks rohkem värsket filmi, kui vaid „Tõe ja õiguse“ esimene osa. Ainest on lõputult,“ lisas riigipea.