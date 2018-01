* Paide linn ning haridus- ja teadusministeerium loobusid plaanist paigutada riigigümnaasium kuni oma maja valmiseni Lai 33 majja ja otsustasid, et gümnasistid leiavad ajutise peavarju kutsehariduskeskuses.



* Tänasest jälle tõusev alkoholi aktsiis tekitab eestimaalastest riigi vastu veelgi suuremat trotsi ja ajendab Lätti odavama alkoholi järele sõitma. Piirikaubanduse mõju tunnetavad oma poodides tugevalt ka Järvamaa kaupmehed. Järvamaa suurima kaupluse Paide Maksimarketi juhataja Tiiu Lunts ütles, et järjekordne alkoholi hinnatõus ei jäta kaupmehi külmaks. «Oleks silmakirjalik öelda, et see meid ja kogu Järva tarbijate ühistut kuidagi ei mõjutaks,» sõnas ta.

Luntsi tähelepanekut mööda on kõige rohkem vähenenud kange alkoholi müük, seejärel õlle ja kõige vähem veini müük. Ta ütles, et võrreldes eelmise aasta teise poolaasta müügiarve aastataguse ajaga, on nad kaotanud alkoholi käibest ligi viiendiku.



* Kui Järvamaa toiduvõrgustiku liikmed eelistavad märgistada toodangut endise maavalitsuse loodud Südamaa märgiga, siis maavalitsuselt ülesandeid üle võtnud arenduskeskus on jätnud märgi kasutuse siiani segaseks.



* Paides avatud uues ilusalongis Hemera tegutsevad kõrvuti ema ja tütar Helve ja Virge Piisner, kel on kahe peale suur valik iluteenuseid osutada. Oma töös on nad teineteisele toeks ja annavad parima, et kliendid leiaksid tee nende juurde tagasi.



* Kuigi «Eesti laulu» konkursisõelast ei pääsenud tänavu läbi ühegi järvalase looming, ei tähenda see, et finaali eel Järvamaa rahval pöialt hoida ei tasuks. Meie mees Havannas ehk paidekas on konkursi esimeses poolfinaalis laval täiesti esindatud: ansambli Sibyl Vane koosseisus astub lavale trummar Hendrik Liivik.



* Räpina aianduskool veab juba viiendat korda ettevõtmist, millega ärgitab neid, kes iga päev ehk ei armastagi näppe mullaseks teha, kodustes tingimustes taimi kasvatama ja veenduma, et aiandusmaailm on vägagi põnev. Tänavu on kampaania «reklaaminägu» kurk.



* Laupäeval Tallinnas Lasnamäe kergejõustikuhallis peetud «TV 10 olümpiastardi» 47. hooaja teisel etapil võitis Türi põhikooli õpilane Henry Heinsoo poiste vanemas vanuseklassis kaugushüppes esikoha.