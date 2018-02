Tallinna-Tartu maanteel sattus õnnetusse neli masinat

Päästeameti pressiesindaja Kristi Kais andis teada, et päästjad said kell 10.59 väljakutse Tallinna-Tartu-Võru-Luhamaa maantee 109. kilomeeterile Jalametsa küla lähedale, kus liinibuss ja kaubik olid kokku põrganud.

Kohapeal viibinud Järva teataja fotograafki kinnitas, et tee oli lumine ning autod olid oma sõidureas sisse sõitnud sügavad rööpad. "Teehooldusmasinad töötavad," märkis Pavel Ivanov. "Juhid, arvestage, et praegu on talv. Kui peate pealinna minema, siis arvestaga, et sõitmine võtab rohkem aega. Hoidke pikivahet, vähendage kiirust, võtke aega- lõppkokkuvõttes on kõige tähtsam ju tervelt sihtpunkti jõudmine."