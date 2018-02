Menukas lastelavastus jõuab Paidesse

On tõeline oht, et sel aastal lund ei tulegi, aga sellega ei saa küll leppida! Õnneks küll meil õues on lumi, aga kes teab kui kauaks.

Urmas Lennuki lavastus “Timbu-Limbu”, mis loodud Kalju Kanguri lastejutu ainetel, kõlab mitmehäälselt. Mitte üksnes laulude poolest, vaid ka detailides ja kihistustes. On suur pilt ja teine plaan, viiteid ellu ja kirjandusse, sõnamänge, krutskeid, mis pakub naudingut ka täiskasvanuile. Lastele pakub elevust nii mullimasin kui ka päris-päris lumemasin, mis tekitab elevust ning vähemalt üks kord talve jooksul peaaegu ehedat lumeelamust. Laval toimuv on pikitud Villu Valdmaa lauludega, millele on sõnad kirjutanud samuti lavastaja ise.

Rõõmsalt leidlik kunstnik Jaak Vaus on loonud targalt lapseliku lavakujunduse, kus lustlikul moel loovad nukumaailma mõõtkava hiiglaslik jäätisepulk, tikutops, nööbid, niidirullid, Lego klotsid ja aabits. Kõik väike, mis on peidus laste mänguasjakastis on saanud suureks ning leidnud tee lavale.