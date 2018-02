* Eile hommikul Paidest Tartusse tööle sõites kuulis ulukiuurija Peep Männil Järva Teataja reporterilt, et ta on ainsa järvalasena pälvinud president Kersti Kaljulaidilt teenetemärgi. Kui esialgu tundus uudis Männilile uskumatu, siis pärastlõunal ta selles enam ei kahelnud, sest telefon oli õnnesoovijate kõnedest ja sõnumitest punane.



* 24. veebruaril võõrustab president Kersti Kaljulaid Eesti Vabariigi 100 aasta juubelile kutsutud külalisi Tartus Eesti Rahva Muuseumis. Muuhulgas täidavad külalised seal kõhtu ka Järvamaa toidumeistrite valmistatud hõrgutistega. Nii teevad tähtsa pidupäeva eel grillahjule tule alla barbeque-roogade valmistamisega Eestis ja kaugemalgi tuntust kogunud Türi Pritsumehed, sest just nende suupisted on valitud esindama Järvamaa maitseid.



* Eelmise reede õhtul Paide muusika- ja teatrimajas «Koolitantsu» Järva- ja Raplamaa voorus võistelnud rühmadest pääses lõppvõistlusele kolm Paide kava, mis jätsid hindajatele sügava mulje.



* Nädalavahetusel Tallinnas peetud ekstreemspordivõistlusel Simple Session tuli järvakas Rene Peržinski BMX tänavasõidus eestlaste arvestuseks teiseks. Kahjuks finaalikohta see ei tähendanud.



* Laupäeva pärastlõunal käis Paide kirikus vilgas tegevus: meeskoor harjutas rõdul laulmist, noorkotkad ja kodutütred lipuvalvet ja Paide gümnaasiumi rahvatantsijad, kuidas küünlaid süüdata.

Seda kõike selleks, et siis, kui 24. veebruaril vaatab suur osa eestlastest teleri vahendusel Paide kirikust jumalateenistust, kulgeks kõik ühegi viperuseta.



* Pühapäeval olid Koeru keskkooli võimlas Järvamaa meistrivõistlused vabamaadluses. Ühtlasi tunnustati seal klubi 2017. aasta parimat noort ja täiskasvanut.