* Järvamaal on 88 kirjakasti, millest üle poole on sellised, kuhu postitatakse kuu jooksul kõige rohkem viis kirja. Sellest tulenevalt on Omniva ette võtnud kirjakastide võrgu korrastuse, et selgitada, kus on kirjakaste tarvis ja kust võib need ära kaotada. Omniva Järvamaa piirkonna juht Pirjo Falten ütles, et Järvamaal pole plaanis kirjakaste maha võtta, küll aga on ilmnenud vajadus paljud neist ümber paigutada. «88 kirjakastist umbes 18 on meie andmetel sellised, mida üldse ei kasutata,» täpsustas ta.



* Teisipäeva hommikul sähvisid Koeru keskkooli maja ees sinised vilkurid, sest saabus peaminister Jüri Ratas. Peale Ratase astusid koolimaja uksest sisse veel teisedki tuntud näod, Eestis oma valdkonna tipud. Koeru kool ei rentinud oma maja siiski mõne tähtsa konverentsi tarvis, oli tavaline koolipäev. Päris tavaline siiski mitte, sest õpetajate asemel viisid tunde läbi tuntud inimesed.



* Militaarmuuseumi juht Sergei Jerjomin valmistas kahe ja poole aastaga käsitsi ajaloolise soomusmasina Arsenal-Crossley M27, mida saab 24. veebruaril näha Paide keskväljakul.



* Aravete spordihuvilistel läks hästi: ilmataat andis looduslikku lund ja külma, Järva valla juhtkond ja kohalikud ettevõtjad tulid raha ja tehnikaga appi ning saabki laupäeval Kangrumäel esimest korda noortesarja etappi pidada.



* Sellest aastast Paide muusika- ja teatrimajaks saanud endises kultuurikeskuses on sel nädalavahetusel avatud nii muusika- kui ka teatritöötoad. Paide teatri projektijuht Harri Ausmaa andis teada, et laupäeval ja pühapäeval tegutseva teatritöötoa kaudu loodavad nad leida huvilisi järgmisel aastal avatavale Paide teatri noortestuudiole.