Eesti meistrivõistluste punkte asuvad 2018. aasta Sarma rallil püüdma 44 võistluspaari, nende hulgas on stardis ka Estonian R2 Challenge sarja osalejad.

Estonian R2 Challenge on Eesti Autospordi Liidu (EAL) ja FIA Euroopa autoralli meistrivõistluste (ERC) promootori Eurosport Eventsi koostöös 2017.aasta alguses noortele rallitalentidele loodud sari, mille etapid sõidetakse Eesti autoralli meistrivõistluste raames ja mille auhinnafond on tänavu 28 000 eurot.

Järjekorras 43.Sarma ralli avavad möödunudaastase ralli teised mehed Nikolay Gryazin - Yaroslav Fedorov (Škoda Fabia R5). Nende järel saavad rajale 2018.hooaja avaetapi võitjad Valeriy Gorban – Sergei Larens (Mini John Cooper Works WRC). Ukarina – Eesti võistluspaari järel stardivad koduteedele Jānis Berķis - Edgars Čeporjus (Ford Fiesta R5). Järgenvad kaks võistluspaari sõidavad Proto autodel ning on pärit Eestist. Numbri all 4 saavad rajale Egon Kaur – Annika Arnek (Ford Fiesta) ja kohe nende järel Rainer Aus ning taas tema kõrval koha sisse võttev Simo Koskinen (VW Polo). Hooaja avaetapil Aluksne rallil eestlaste parima tulemuse (ABS 3.koht) välja sõitnud Ranno Bundsen - Robert Loštšenikov (Mitsubishi Lancer Evo VIII) saavad Sarma rallil rajale numbri all 7.