Nädalavahetusel peetakse U18, U20 ja U23 vanuseklasside Eesti talvised meistrivõistlused kergejõustikus

Sama vanuseklassi neidudest on võistlemas näha samuti mitmevõistluse Eesti meistriks tulnud Katre Sofia Palmi (Saue KJK), kes teeb kaasa 60m ja 60m tõkkejooksus ning kõrgus- ja kaugushüppes. Tõkkejooksus pakub talle konkurentsi suvise meistritiitli pälvinud Johanna Ilves (Rakvere KJK Vike). Piibe Kirke Aljas (TÜ ASK) stardib 200m ja 400m jooksudistantsidel.

Noorima, U18 vanuseklassi stardinimekirjadest leiame suvel noorte olümpiafestivalil kaugushüppes hõbedale tulnud Ken-Mark Minkovski (Audentese SK), kes seekord on aladeks valinud 200m ja 400m jooksud. Kõigil kolmel hüppealal teeb kaasa teivashüppaja Eerik Haamer (TÜ ASK). Uusi rekordiparandusi 800m ja 2000m jooksus võib oodata Kristian Otlotilt (UP Sport). Neidudel läheb tugevaks medalijahiks tõkkejooksus, kõrgushüppes ja kaugushüppes, kus on stardis Lilian Turban (Nõmme KJK), Emely Karhu (Niidupargi KJK), Eliise Anijalg (Tartu SS Kalev) ja Marilis Remmel (KJK Saare).