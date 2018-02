* Loomulikult ei saa ühelegi lapsele hinnasilti külge riputada, kui aga vaadata Järvamaa omavalitsuste sünnitoetusi, siis selgub, et Türi valda sündinud laps on Paide omast peaaegu kaks korda hinnalisem. Kõige heldemalt, 700 euroga premeerib lastevanemaid Türi vald. Järva vallas on toetus 650 ja Paide linnas 400 eurot.



* Niikaua kui piimatootjatel pole ühtsust, pole ka tööstust ja neil tuleb peeglisse vaadates neelata alla ka piimahinna langused, vaid ühtsuses on jõud, mis võib kaasa tuua õiglasema piimahinna. Sargvere põllumajandusühistu juht Toomas Uusmaa sõnas 1. veebruaril piimahinna langusest 29 sendile liitrist teada saades, et tööstused saavad põllumeestega mängida niikaua, kuni Eestis pole ühte tegusat piimaühistut. «Me ise oleme süüdi, sest ei saa siiani aru, et ühiselt oleme suurem jõud kui üksikult töötusele piima müües. Ainult koondudes oleks hinna dikteerimise võimalus ka meil, piimatootjatel,» lausus ta.



* «Kell on juba helisenud,» julgeb üks õpilane mokaotsast poetada, kui koridorist on kellahelin kostnud. «Ei ole!» ütleb koolipapa vastuvaidlemist mitte kannataval hääletoonil ja koputab nuudiga vastu lauaserva. Sada aastat tagasi algas koolitund teisiti, nii ka kolmapäeval Türi ühisgümnaasiumis.



* Teisipäeval esitleti Laupa mõisakoolis raamatut «Järvamaa mõisakoolide ühingu lugu. Üks suur algus», mis võtab kokku paarikümne aasta vältel tegutsenud Järvamaa mõisakoolide ühingu loo.



* Paides sündinud, kasvanud ja koolis käinud Alyona Tinyakova on laiendanud Zumba-treeningute ja -festivalide haaret Tallinna, Lätti ja Leetugi. Selline külg kooliajal tagasihoidlikus neius üllatab nii tema vanemaid kui koolikaaslasigi.