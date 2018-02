Talimängud ei täitnud korraldajate ootusi

Mängude peakorraldaja ja -sekretär, Järvamaa spordiliidu tegevjuht Piret Maaring ütles, et kui tavaliselt on saanud talimängudel arvestada 250 inimesega, siis sel korral oli neid vaid 150. «12 omavalitsusest on nüüd alles kolm suurt ning eks talimängudki olnud üleminekumängud ja me ei teadnud arvata, palju inimesi välja tuleb,» lausus ta.

Maaringu selgitusel on omavalitsuste juhid uued, paljudes kohtades pole sporditöötajatki veel ametis, inimesed ei tea, kuhu ja kelle poole mängudel osalemiseks pöörduda. «Lootsime, et need, kes on harjunud mängudel käima, ikka tulevad, kuid tihti see lootus ei täitunud, näiteks Imavere puhul, lausus ta. »Paide puhul arvasime, et nad suudavad mitmele alale välja panna ka mitu võistkonda, kuid see oli nii vaid mõnel üksikul alal.»