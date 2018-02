Korraldame koduse laulupeo

Eesti riik saab 100aastaseks ning meil kõigil on põhjust õnnitleda üksteist ja iseennast sel puhul. On põhjust olla tänulikud neile, kelle tarkus ja pühendumus meid tänasesse päeva on toonud. On põhjust rõõmustada, et meie arvult väike rahvas suutis raskete aegade kiuste püsima jääda, et oskasime oma keelt ja kultuuri hoida.