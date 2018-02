* Kui seni on Järvamaa kõrgeima autasu pälvinud enamasti mehed, siis Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva aastal saab selle au osaliseks kaks naist: keskkonnaameti vee peaspetsialist Milvi Aun ja Paide ühisgümnaasiumi direktor Kersti Laastau.



* Uurimine tegi kindlaks, et Paide linnavolikogu Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni liige Janis Tikk ei löönud möödunud aasta 4. novembril Müüsleri külas olnud kakluses naist.



* Tähelepanelikumad on märganud, et Paide politseijaoskonda otsitakse patrullpolitseinikke. Ega muud võimalust olegi, sest koolid lõpetanud noorpolitseinikud eelistavad rohkem suurlinnu. Nagu ka paljud teised.



* Türilane kurtis Järva Teatajale, et postis on kaduma läinud mitu tema pakki ja kaubaümbrikud on lahti rebitud. Kõige hullem on see, et kui ta läks postkontorisse selgitust nõudma, siis ta naerdi seal välja.



* Samal ajal kui menuka tantsubändi Patune Pool lauljatar Sünne Valtri särab teleekraanil ja ajakirjade kaantel, nokitseb ansambli teine liige Edvin Petrov oma Türi kodustuudios uusi lugusid teha. Need lood, mida türilane Edvin Petrov (32) oma stuudiotehnikast välja võlub, tulevad sellised, mille peale rahvas jookseb pubidele ja klubidele tormi. Peopaigad plaksutavad vaid käsi ja panevad bändi aastateks ette kinni, sest kui laval on Patune Pool, läheb õnnestunud peoõhtu täismajale.



* Aastaid Põhjamerd kündnud paidelane Indrek Gusev muigab, kui mandril peetakse tugevaks juba 20 meetrit sekundis puhuvat tuult. Temal on tulnud kambüüsis toitu valmistada ka siis, kui akna taga lõõtsub tuul 37 meetrit sekundis ja lained kõrguvad kümne meetrini.



* Käravetel 18 aastat juuksurina töötanud Virge Lilleväljale on juuste lõikamine lapsest saati olnud loomulik tegevus. Selleks et oma vaimselt ja füüsiliselt raskes ametis kesta, tuleb tal õppida ei ütlema ja pidada kinni mõistlikust töökoormusest.



* Kuidagi on läinud nii, et moodsas kastmes eesti pärimusmuusikat esitav Trad. Attack! esineb piiri taga rohkem kui kodumaal. Osati on nad selles ise «süüdi». Mõne aasta eest oma esimese kontserdi andnud trio viskas õhku lubaduse, et kavatseb esineda igas maailma riigis. Pealt kolmekümnes riigis on nüüd käidud. Kui Trad.Attacki!`i kolm liiget – Sandra ja Jalmar Vabarna ning Tõnu Tubli – mõneks ajaks võõrsilt Eestisse saabuvad, siis leiavad nad nii palju mahti, et mõnelt kohalikult muusikaauhindade jagamiselt hulk auhindu kaasa kahmata. Järelikult ei kehti ansambli kohta ütlemine, et ükski prohvet pole kuulus omal maal. Kodumaa saja aasta juubeli puhul hülgab Trad.Attack! mõneks ajaks välismaise publiku ja läheb kahenädalasele Eesti-tuurile. 25. veebruaril annavad nad kontserdi Türi kultuurikeskuses.



* Lõuna-Eesti mehel Hillar Soometsal on põnev hobi: kummaliste kulgurite ehitamine. See on talle tuntust toonud väljaspool kodukantigi. Järva-Jaani killavoorist, kuhu igal aastal kogunevad üle Eesti vanatehnika omanikud ja eriskummaliste masinate ehitajad, on ta koju toonud mitu auhinda.