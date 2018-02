Järvamaal näeb talverallit

Võistluse direktor Peep Kristal ütles, et esimesele ringile stardis esimene auto kl 10.41 Kapust, teine katse on algusega Kuusnast ja kolmas katse Jalgsemalt. „Need katse korduvad, kolmel rajal on kokku kuus katset,“ täpsustas ta. „Kokku on võistlusel 12 kiiruskatset ja seda rekordilisel 51km.“