„Klassikokkutulek“ tõi Paidesse reede õhtut veetma sadu inimesi

Paide Muusika- ja Teatrimaja müügitöö korraldaja Maive Premet ütles reede päeval, et kl 18le seansile oli eelmüügist müüdud 233 ja kl 20le seansile 202 piletit. „Kindlasti tuleb sellele lisa,“ oli ta kindel. „Oleme palunud inimestel osta pileteid (eriti menufilmidele) eelmüügist või internetist, et vältida õhtust pikka järjekorda, aga ikka on neid, kes jätavad ostu viimasele hetkele. Siis lihtsalt kohavalik kesisem.“