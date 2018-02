EKRE esimees Mart Helme: praegune maksupoliitika on viinud riigi ummikusse

Mart Helme tunnistas Järva Teatajale antud intervjuus, et Eesti poliitiline olukord on pingeline ja hektiline. „Eesti senine poliitiline maastik ja rahvusvaheline taust on oluliselt muutunud,“ nentis ta. „Kõik meie sisepoliitilised vaidlused muudavad olukorra pingeliseks, sest vaidlus käib põhimõtteliste küsimuste üle.“

Helme rõhutas, et just EKRE on toonud fookusesse ka teemasid, mida ei peeta tavaliselt nende areaaliks. „Volikogu poolt täna arvatavasti vastuvõetav otsust käsitleb selgelt Eesti maksupoliitikat. Meie praegune maksupoliitika on viinud riigi ummikusse ega taga maksude laekumist ja vajalikul määral avalike teenuste osutamise võimekust. See ei taga ka inimeste rahulolu ja heaolu.“