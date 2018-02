Kätlin Piirimäe tuli kuulitõukes Eesti meistriks

17.-18. veebruaril Tallinnas Lasnamäe kergejõustikuhallis toimuvatel EV100 Eesti täiskasvanute meistrivõistlustel on stardis ka mitmed järvakad. Selgunud on esimesed tulemused, näiteks see, et Kätlin Piirimäe on kuulitõukes Eesti meister. Tulemused!