Päästeamet hakkab hoolekandeasutusi kontrollima

Viimastel aastatel on hoolekandeasutustes olnud umbes 10 tulekahju aastas. Kokku on Eestis umbes 350 hoolekandeasutust. Tulekahjude tekkepõhjused on erinevad, näiteks on proovitud põlema panna voodeid. Enamik põlengute põhjuseid on olnud sellised, kus ei saagi otseselt midagi ära hoidmiseks teha, vaid võtmekohaks on tulekahju kiire avastamine ja personali oskuslik tegutsemine.