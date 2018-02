Türi ühisgümnaasium, mis sinust saab?

Lauri Läänemets

Türi vallavolikogu liige, Sotsiaal­demokraatlik erakond

Ilmselgelt ei pea kellegagi vaidlema, et loodav riigigümnaasium tuleb maakonna tugevaim, seda riigi lahke rahakoti toel. Kogu gümnaasiumi loomise senine loogika püsib ootusel, et maakonna teised keskkoolid ja gümnaasiumid suletakse. Põhjus on hariduse võimalustes: mida rohkem õpilasi, seda rohkem on võimalik pakkuda valikuid, seda odavam see rahaliselt on. Ideaal on jõuda 300 õpilaseni.

Türi ühisgümnaasiumis õpib ligikaudu 140 õpilast ja Paide kahes gümnaasiumis kokku peaaegu sama palju. Seega, Türi seisukohalt pole mingit loogikat oma gümnaasiumi sulgeda.

Haridus- ja teadusministeerium ning Paide linnavalitsus oleksid võinud riigigümnaasiumi loomisel seda mõista ja mõelda välja mõne koostöölahenduse. Kuna seda kõike pole juhtunud, siis on pall Türi väravasse veerenud.

Tundub, et Türi vallavalitsus kasutab taktikat, mida rohkem kui aasta tagasi meile (toona väätsakatele) selgitati, et ootame Türi ühisgümnaasiumiga seni, kuni näeme, kui palju õpetajaid ja õpilasi riigigümnaasiumi läinud on, ja siis mõtleme edasi.

Mitte ühtegi sõnumit õpetajatele, et nad tunneksid Türil ennast kindlalt, et näidata nende võimalusi siin ja hoida tagasi riigikooli mineku tuhin.

Võib eeldada, et sinna oodatakse just parimaid õpetajaid, iga inimese lahkumine oleks suur kaotus. Mitte ühtegi sõnumit õpilastele ja lastevanematele, et gümnaasiumile tasub mõelda, gümnaasiumil on tulevikku, teeme kõik, et siit saab hea hariduse. Ühesõnaga mitte ühtegi piuksu, andmaks kindlustunnet Türil töötada ja õppida.

Milleni see viib? Türi ühisgümnaasium ära ei kao, aga on oht lahjeneda. Halvima stsenaariumi korral lahkub algul mõni õpetaja ja õppima tuleb vähem õpilasi. Mõni aasta edasi ja Türi ühisgümnaasiumi õpilaste arv jääb umbes saja kanti.

Seda on täpselt nii palju, et keegi ei taha kooli sulgeda, ja täpselt nii vähe, et ei jätku raha valikute pakkumiseks. Tulemusena lahjeneb antav haridus.

Aja jooksul võib see mõjuda kooli mainele halvasti ja selle tulemusena väheneb õpilaste arv veelgi. Kaotab Türi, kaotab loodav riigigümnaasium ja kaotab Järvamaa.

Mulle teadaolevalt pole Türi valla esindajad osalenud loodava riigigümnaasiumi aruteludes, vastupidi isegi minule. See on suur viga. Nimelt otsustatakse praegu riigigümnaasiumi sisu üle.

Praegu on parim võimalus teha Türi heaks midagi positiivset. Näiteks saaks ära hoida, et riigigümnaasium ei dubleeriks Türi ühisgümnaasiumi sisu.

Teiseks võiks proovida leppida kokku, et nii-öelda kõvad, see tähendab reaalained on rohkem Paides ja pehmed, humanitaarained (mis on Türi ühisgümnaasiumi tugevus) Türil.

Teatavasti jagunevad õpilased nende kahe suuna vahel ja juba see oleks Türile suur võit. Ideaalis saaks edasi arendada koolide tugevamat koostööd, vältida omavahelist võistlemist ja sellega mõlema kannatusi.

Aga nagu öeldud, ei midagi!

Tunnustan Türi ühisgümnaasiumi juhtkonda, õpilasi ja lastevanemaid, kes seavad praegu uusi plaane ja mõtlevad tulevikule. Küll jäävad nende käed lühikeseks kogu selles suures protsessis, mis otsapidi Tartu ministeeriumi välja jõuab. See siin on rohkem vallavalitsuse töö eest vedada, peaks olema vallavanema südameasi ja oleks pidanud olema seda juba ammu!

Lõpetuseks kolm soovitust vallavanemale:

• andke tugev, pidev ja avalik signaal, et gümnaasiumiharidus jääb Türile;

• osalege riigigümnaasiumi loomise protsessis (kutseid on teile ju saadetud) ning rääkige kaasa sisus ja kahe kooli võimalikus koostöös: