* Hoolimata maavanema ametikoha kaotamisest on ka tänavu vabariigi aastapäeva puhul Järvamaa silmapaistvaimate inimeste tänuüritus, kuid natuke tagasihoidlikum. Kui eelmistel aastatel on 23. veebruaril olnud Järva maavanema ja Järvamaa omavalitsuste liidu esimehe vastuvõtt, siis tänavu saatis tublimatele järvalastele peokutse üksnes omavalitsuste liidu esimees ja pidu ei nimetata enam vastuvõtuks, vaid kontsertaktuseks.



* Kes laupäeva keskpäeva paiku juhuslikult Paide E-Piima spordihalli sattus, see võis ta päris segaduses olla, kui kuulis hoogsat muusikat, nägi hämaras ruumis tossupahvakui ja valgussähvakuid. See polnud siiski pidu, vaid just nõnda efektselt tutvustas end kodupublikule Paide linnameeskond.



* Läinud reede õhtul oli Aruküla mõisas Koeru keskkooli õpilasesinduse heategevuskontsert, mille piletitulu annetasid noored remondifondi, et kooli üks trepikodadest esinduslikumaks vuntsida.

Koeru keskkooli õpilasesinduse president Hannes Linno ütles, et piletitulu kogunes 418 eurot. Pilet maksis neli eurot, kuid vastavalt võimalustele võisid kontserdile tulnud maksta kooli hüvanguks ka rohkem.



* Eelmise reede õhtul põhjustas narkojoobes autojuht Tallinna–Tartu maanteel raske liiklusõnnetuse, kus kokku põrkas neli autot. Liiklus oli mitu tundi suletud ja inimesi lõigati autodest välja poolteist tundi.



* Suur oli kelgutajate üllatus, kui nad pühapäeval Paide Vallimäele sattusid ning nägid mäe veerul perekond Altide koduhoovi maha märgitud lumerada ja seal mudelautosid putitavaid jõnglasi, ei puudunud isegi teadustaja.



* Veerandsada aastat tagasi väikse metallitöökojana alustanud AS Jalax on kasvanud suureks ja tegusaks tootmisettevõtteks, olles üks Järvamaa suurimatest tööandjates ja edukaimatest ettevõtetest.



* Nädalavahetusel Tallinnas Lasnamäe kergejõustikuhallis peetud talvistel Eesti meistrivõistlustel tulid õde-venda Piirimäed kuulitõukes Eesti meistriks. Medaleid tõid teisedki.