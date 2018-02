Aastaga on väikeste elektritootjate arv kasvanud kolmandiku võrra

Kuni 200 kW nimivõimsusega väike- ja mikrotootjatest on 85 % päikeseenergial põhinevad elektrijaamad. Kui keskmine kodumajapidamine tarbib aastas 3000 kWh elektrit, siis toodavad väike- ja mikrotootjad elektri tinglikult ligikaudu 65 000 majapidamise jaoks, mis on ligikaudu kümnendik kõikidest tarbimiskohtadest Elektrilevi võrgus.

Möödunud aastal lihtsustas Elektrilevi kuni 200 kW nimivõimsusega väike- ja mikrotootjate liitumisprotseduuri, millega vähenes nõutavate dokumentide hulk ja laienes lubatud inverterite ehk pinge muundamiseks vajalike seadmete nimekiri. „Hajatootmise levik on kiirelt arenev trend ja soovime muutustega kaasas käia. Usume, et muuhulgas on ka lihtsustunud protseduur kaasa aidanud, et möödunud aastal oli liitumisi varasemast rohkem,” kommenteeris muudatuste mõju Elektrilevi liitumiste tootejuht Kaija Vill. 2017. aastal lisandus väikeseid elektritootjaid Elektrilevi võrku 287, 2016. aastal oli uusi liitujaid 225.

Villi sõnul on seoses uute trendidega muutumas elektrivõrgu roll: selle peamine funktsioon pole enam üksnes elektrienergia kohale toomine, vaid garantii ja turvalisuse pakkumine juhuks, kui päike ei paista ja tuul ei puhu. „Kahesuunaline energialiiklus tähendab võrgu ümberehituse vajadust, uusi investeeringuid ja keerukamaid väljakutseid pingekvaliteedi juhtimiseks. Mida rohkem lisandub võrku hajatootjaid, seda keerukamaks muutub ka nende liitumiseks tehtav võrgu analüüs - seega otsime kompromissi, et ühelt poolt liitujatele protsess võimalikult sujuvaks teha, kuid teisalt hoolitseme selle eest, et ei kannataks elektrikvaliteet tarbijatele,” lisas Vill.

Elektrilevi võrguga liitunud kuni 15 kW nimivõimsusega ehk mikrotootjate arv on vahemikus 2012-2017 kasvanud 20-lt 954-ni. 16-200 kW võimsusega jaamade ehk väiketootjate arv on viie aastaga kasvanud 39-lt 159-ni. Enam kui 200 kW võimsusega elektrijaamu on Eesti suurima jaotusvõrguga liitunud 69.